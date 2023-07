Salzburgerin mit dem „höchsten Tandem-Basejump“

Der Eiger (3967 Meter) in der Schweiz ist unter Bergsteigern berühmt. Sportler klettern ihn nicht nur hoch, sie springen auch von ihm herunter: meist mit Wingsuit oder Gleitschirm. Außergewöhnlicher ist das, was Anna Barth (31) aus Anthering mit ihrem Freund Cristian Valenzuela Gonzalez (33) tat: Beide sprangen vergangene Woche gemeinsam mit einem einzigen Fallschirm hinunter. „So einen hohen Tandem-Sprung hat es, denk ich, noch nie gegeben“, erzählt die mutige Flachgauerin, die seit zwei Jahren in der Schweiz lebt, der „Krone“.