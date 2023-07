Bayern-Bosse für Kane-Geheimtreffen in Tottenham

Stolze Forderung

Bereits in den vergangenen Transferfenstern hatten die Münchner ihre Angel in Richtung des englischen Torjägers ausgeworfen, diesmal scheint der deutsche Rekordmeister allerdings alles auf eine Karte zu setzen. Kanes Vertrag in Tottenham läuft zwar im Sommer nächsten Jahres aus, dennoch sollen die „Spurs“ erst ab einem Angebot von 100 Millionen Euro bereit sein, einen Wechsel ernsthaft in Betracht zu ziehen, heißt es aus England.