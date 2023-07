„Mamma Mia!“ mit VIPs, VIPerln & Streichelzoo

Volles Haus bei den Seefestspielen in Mörbisch - von der Premiere, bis hin zur Derniere, die heuer am 19. August stattfindet. Ein Erfolg, auf den Intendant Alfons Haider „besonders stolz ist. Wir sind dem Publikum unendlich dankbar“, so der starke Mann des Freiluftspektakels im Burgenland.