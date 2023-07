Erschossener Wolf trieb bei Tulln in der Donau

Tier wird seit Mittwoch in Wien seziert

Wie auch der ORF berichtete, dürfte das Tier mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit erschossen und danach in der Donau entsorgt worden sein. Das Landeskriminalamt NÖ hat die Ermittlungen übernommen. „Es wurde ein Amtstierarzt als Sachverständiger bestellt, um das Tier zu untersuchen“, so Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten auf „Krone“-Anfrage. Der Wolf wurde Mittwochmittag in der Veterinärmedizinischen Universität in Wien seziert. Sollte sich der Anfangsverdacht erhärten, drohen dem Verursacher wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes bis zu zwei Jahre Haft.