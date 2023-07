„Dorfplatz Super League“ lädt Alaba und Real ein

Wenn in Madrid der Postler bei den Königlichen klingelt, sollte dieser Tage ein für Real-Präsident Florentino Pérez in Micheldorf aufgegebener Brief dabei sein. Inhalt: Neben einer Ansichtskarte eine auf Spanisch verfasste Einladung zur „Dorfplatz Super League“. Einleitung in dem von Union Schlierbach, SV Molln und SV Sierning unterzeichneten Schreiben: „Estimado Sr. Pérez! En primer lugar, muchas gracias- con su idea de fundar una Super League“ - „Geschätzter Herr Pérez! Zuerst einmal vielen Dank - mit Ihrer Idee, eine Super League zu gründen, haben Sie uns inspiriert“