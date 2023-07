So geht es Van der Sar nach der Gehirnblutung!

Per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht

Wie die Zeitung „De Telegraaf“ zuvor berichtete, hatte der frühere Weltklasse-Torhüter während eines Urlaubs in Kroatien eine Gehirnblutung erlitten. Von einer kroatischen Insel aus sei der 52-Jährige in der Vorwoche per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden.