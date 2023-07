„Lassing ist noch jeden Tag in meinem Kopf“

„Krone“: Denken Sie heute noch an die Katastrophe zurück?

Waltraud Klasnic: Im Leben muss man mit Situationen fertigwerden, an die man täglich denkt. Und Lassing ist jeden Tag in meinem Kopf. Ich habe mich in den letzten Jahren aus der Öffentlichkeit relativ herausgenommen, bewusst, weil ich das will. Aber als der Lassinger Altbürgermeister angekündigt hat, aufzuhören, hat er gemeint, er möchte mir noch die Ehrenbürgerschaft überreichen. Zu dieser Ehrenbürger-Urkunde hat es auch ein kleines Lassinger Wappen gegeben. Und das ist vor meiner Wohnungstür. Aber es hängt nicht, sondern es ruht.