Der „Dünger-König“ gibt in Monaco den Ton an

Absage an die Saudis

Zwei sehr lukrative Angebote aus Saudi-Arabien hat der Vorarlberger abgelehnt, mit der Begründung: „Ich habe die sportliche Herausforderung gesucht.“ Am Donnerstag wird Hütter nach dem ersten offiziellen Training den Medien präsentiert, am 15. Juli steigt ein spannender Test: Gegner Cercle Brügge ist ebenfalls in Besitz von Rybolowlew.