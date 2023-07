Lokale, über die man spricht: Oko

Manche nennen sie die „japanische Pizza“, andere fühlen sich eher an Palatschinken erinnert - jedenfalls sind Okonomiyaki ein total angesagtes Streetfood auf den Nippon-Inseln. Der Teig wird aus Mehl, Eiern, pürierten Yamswurzeln und gehacktem Kraut angerührt und auf heißen Platten gebacken. Wer das in Wien kennenlernen will, hat dazu in einem neuen Lokal in der Alser Straße (Wien-Alsergrund) Gelegenheit, das sich gleich programmatisch OKO nennt.