Schöne Aussichten - Wohnungen mit Balkon

Sie wollen Sonne und das nicht nur im Urlaub? Naja zugegebenermaßen, den Wettergott können wir nicht beeinflussen, aber dafür das Wetter bestens nutzen, wenn es mal schön ist. Zum Beispiel in dem Sie nach Feierabend auf dem eigenen Balkon sitzen und der Abendsonne entgegensehen. In dieser liebevoll sanierten Wohnung mit sonnigem Balkon, der in den ruhigen Innenhof blickt wird dieser Wunsch war. Zum Verkauf gelangt dabei dieses 3-Zimmer Apartment mit 57m² Wohnfläche in der Nähe der U2 Hardeggasse im 22. Bezirk. Die Aufteilung ist gut durchdacht. Vom Vorzimmer gelangt man in den Wohn-Essbereich mit anschließender Küche, sowie in das Badezimmer und die separate Toilette. Aus einem weiteren Vorraum sind zwei weitere Zimmer getrennt begehbar. Ein praktisches Kellerabteil komplettiert das Angebot. Zudem besticht die Wohnung durch eine feine Ausstattung. In den Wohnräumen sind schöne Parkettböden verlegt, die neu abgeschliffen und eingelassen wurden. Die Kunststofffenster sind mit Innenjalousien ausgestattet und in sehr gutem Zustand. Der für die Küche vorgesehene Raum wartet noch auf seine Wunsch-Küche.