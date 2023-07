Rapid: Bei den Transfers ist die Fantasie zurück

Mit 30 Profis - auch den (U21)-Teamspielern - bricht Rapid am Dienstag ins Camp nach Bad Tatzmannsdorf auf. Samt Zwischenstopp in Dunajska Streda (Slk) für einen Test gegen DAC 1904 (16 Uhr). Vorerst ohne eine weitere Verstärkung. Trotz vieler Spekulationen. Die zeigen, dass unter Sportchef Mecki Katzer bei Rapids Transferpolitik der Horizont erweitert wurde. So kam der Serbe Cvetanovic aus Israel und mit Kaygin ein U19-Teamspieler aus Mainz ohne Erfahrung im „Erwachsenen-Fußball“. Wofür - was die erste Trainingswoche bewies - der Deutsche aber zumindest von seiner Statur her bereit ist. Im Gegensatz zum 18-jährigen Letten Grabovski aus Leipzig - vorerst „nur“ ein Talent für Rapid II.