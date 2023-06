Rapid verstärkt sich mit Talent von RB Leipzig

„Kristaps ist ein technisch starker Spieler, der sowohl ein gutes Spielverständnis mitbringt, als auch aufgrund seiner Dynamik gut in unser Profil passt. Seine Qualitäten hat zweifelsfrei in den vergangenen zwei Jahren in Leipzig immer wieder aufblitzen lassen, nur geht es aber erstmals darum, ihn über unsere zweite Mannschaft für den Erwachsenenfußball aufzubauen“, sagte Rapids Sport-Geschäftsführer Markus Katzer zum Neuzugang.