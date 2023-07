Sanierung bringt Synagoge auf die „Höhe der Zeit“

Eröffnung im April 2024

„Wir bringen hier ein historisches Gebäude mit einer unglaublichen Geschichte auf die Höhe der Zeit“, hofft die Landeschefin, in Sachen Erinnerungskultur ein Vorbild in der Welt zu sein. Für Stadler war es an der Zeit, neue Funktionen für das Baujuwel zu finden: „Anlässlich einer Ausstellung zur NS-Thematik im nächsten Jahr wollen wir alle jüdischen Baudenkmäler in die Zukunft bringen“, so der Stadtchef. Allen voran die Synagoge. Rund 4,6 Millionen Euro werden von Bund, Land und Stadt in Generalsanierung und Barrierefreiheit investiert.