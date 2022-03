Jüdisches Baujuwel wird bis 2024 zu Kulturtempel

Verbindung von Kulturbezirk zu Innenstadt

Für Bürgermeister Matthias Stadler ist die Synagoge auch ein wichtiges Mahnmal für die Zukunft: „Die jüdische Gemeinde hatte früher in der Stadt große Bedeutung.“ Mit dem Institut zur Erforschung jüdischer Geschichte verfüge St. Pölten hierzulande über ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Man werde daher an diesem besonderen Ort allen Verpflichtungen nachkommen. Ab Herbst wird mit den Bauarbeiten begonnen, im Frühjahr 2024 soll das Jugendstil-Juwel anlässlich der NÖ-Kulturhauptstadt in neuem Glanz erstrahlen.