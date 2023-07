Bürgermeister brauchen jetzt ein dickes Fell

Oberlandesgericht kippte Entscheidung

In erster Instanz bekam die Marktgemeinde – vertreten von Rechtsanwalt Stefan Schöller – vom Landesgericht Leoben Recht. Was sich die ZNN mit ihrem juristischen Vertreter, Christian Fauland, natürlich nicht gefallen ließ. Das Oberlandesgericht Graz kam zum Zug. Und entschied tatsächlich zugunsten der Bürgerliste! Die Kernbegründung: „Hier liegt eine in drastischen Worten formulierte sachbezogene Kritik und gerade noch kein massiver Wertungsexzess vor. Zum Vorwurf des Amtsmissbrauches ist zudem kein streng juristisches Begriffsverhältnis anzulegen.“