Gemeinde verklagt Bürgerliste: Causa geht weiter

Für Christian Fauland, Anwalt der ZNN-Mandatare, absolut nicht nachvollziehbar. Denn: „Wenn solche Klagen und Urteile Schule machen, sind freie Debatte und kritische Oppositionspolitik, insbesondere von Bürgerlisten, massiv eingeschränkt.“ Er sieht also den politischen Diskurs generell in Gefahr, so schränke man die freie Meinungsäußerung ein. Der Anwalt hat Rechtsmittel eingelegt, geht also in die nächste Gerichtsinstanz.