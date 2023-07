Rückkehr von Schwab? Rapid in der Warteschleife

Alles ist offen

Jetzt wird er von den EU-Sanktionen blockiert. Normalerweise würde Sawwidi nach einer durchwachsenen Saison (Platz vier) groß aufrüsten. Was für Schwabs Entscheidung wichtig wäre: Plant PAOK mit ihm oder lässt man den 32-Jährigen vorzeitig billig ziehen, weil neue Mittelfeldspieler geholt werden? Alles ist offen. Fix ist, dass PAOK am 27. Juli in der Conference-League-Quali in die Saison startet. Bis dahin sollte Sawwidi für Klarheit sorgen. Und Rapid wohl warten. Außer Sportchef Katzer findet eine Alternative. Dann kann es nur ein Legionär sein …