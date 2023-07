Tirol: Laufveranstaltung nach Todessturz beendet

Am Samstag ist die Laufveranstaltung „Stubai Ultratrail“ in Tirol von einem tödlichen Sturz überschattet und dann abgebrochen worden. Wie der Veranstalter, der Tourismusverband Stubai, am Nachmittag mitteilte, war gegen 13 Uhr im Bereich der Falbesoner Nockalm ein Teilnehmer aus noch ungeklärter Ursache gestürzt.