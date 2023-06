DFB-Debakel: „Haben unsere Identität verloren“

Nur vier Siege aus 16 Spielen, zuletzt die Pleiten gegen Polen (0:1) und Kolumbien (0:2). Deutschland in der Krise - da hätten es die Jungen als Titelverteidiger bei der U21-EM richten sollen. Die Bilanz in Georgien: In der Gruppe mit England und den Marktwert-Schlusslichtern Israel und Tschechien ein Punkt, als Letzter ausgeschieden. „Wenn du einen gewissen Anspruch hast, musst du anders auftreten“, kritisierte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalteams, speziell das 0:2 gegen England.