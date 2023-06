Neuer Austria-Kapitän: „Wäre eine Ehre für mich“

Bereits in der letzten Spielzeit führte er Violett als zweiter Kapitän 14-mal auf das Feld, ist also mit der Rolle vertraut: „Über dieses Amt wird vom Team oder den Trainern erst abgestimmt, aber es wäre eine sehr große Ehre für mich! Ich will als Führungsspieler vorangehen und bin auch der Erste, der mit den Kollegen die Gespräche sucht, wenn etwas nicht passt.“