Frau wollte ins Auto steigen: Wagen erfasste sie

Am Donnerstag, 29. Juni, um 11.30 Uhr wollte eine 79-jährige Frau aus Klagenfurt in ihren in Pörtschach in der Klagenfurter Straße 124 geparkten Wagen einsteigen. Plötzlich wurde sie von einem aus Richtung Klagenfurt kommenden Auto erfasst und gegen ihr Auto gedrückt.