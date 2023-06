Anna-Maria Alexandri: „Entweder alles oder nichts“

Bei den European Games in Polen war für die Konkurrenz gegen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri nichts zu holen. Die Schwestern holen sich in der Technik- sowie in der Freien Kür die Goldmedaille. Im Bundes- und Freizeitsportzentrum in der Südtstadt sprechen die beiden über die vergangenen Tage. Wenige Wochen vor dem Großevent haben sie die Choreografie noch einmal überarbeitet. „Entweder alles oder nichts“, lautete die Devise der Schwestern, die jetzt bei der WM in Japan voll angreifen wollen.