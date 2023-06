Schock! Tiroler fand Königspython in Holzschuppen

Auf diese Begegnung hätte ein Tiroler wohl liebend gern verzichtet: In seinem Holzschuppen in Kirchdorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) stieß der Mann am Dienstagabend auf einen Königspython. Wem das Jungtier gehört, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise.