Angepriesenes Geschirr war letztlich nur „Plunder“

Mit den Betrügereien trat der in den Niederlanden lebende Mann also das „Erbe“ seines Vaters (56) an, der vor Jahren bereits wegen der gleichen Masche verurteilt worden war. „Ich wusste nicht, was die Töpfe tatsächlich wert sind“, bestritt der Junior jede Betrugsabsicht. Er habe das von ihm eingekaufte Geschirr nach bestem Wissen und Gewissen an Interessenten weiterverkauft.