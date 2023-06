Flucht vor Polizei: Autolenker kracht gegen Zaun

Spektakuläre Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck ab: Nachdem ein Autolenker aufgrund seiner Fahrweise ins Visier einer Polizeistreife geraten war, drückte er aufs Gas und ergriff die Flucht. Im Zuge der Verfolgungsjagd verlor der Rowdy die Kontrolle über den Pkw, den er übrigens unbefugt in Betrieb genommen hatte, und krachte gegen einen Gartenzaun.