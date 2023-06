Schwarz und weiß: Sturm bleibt ganz traditionell

Klar, traditionell und mit Fokus auf das Wesentliche - so präsentiert der SK Sturm seine neuen Trikots für die Saison 2023/24. Wie aus den vergangenen Jahren bekannt, laufen Hierländer und Co. auch heuer wieder in Nike-Trikots auf, mit 11teamsports steht der größte Fußball- und Teamsportspezialist Europas als Partner an der Seite.