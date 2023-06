Mehr Sicherheit für neue Bezirkshauptmannschaft

Rund 180 Mitarbeiter haben einen modernen und schmucken Arbeitsplatz in der Wallerseestadt bekommen. Am Montag herrschte nur in den Büros reges Treiben. Die Mitarbeiter waren noch voll mit der Einrichtung ihrer Arbeitsplätze beschäftigt. Vergangenen Woche mussten rund 900 Kartons übersiedelt werden. „Fast alles Kartons haben den Weg in die richtigen Büros gefunden“, freut sich Bezirkshauptfrau Karin Gföllner, die sichtlich Stolz auf die neue BH ist. 34 Millionen Euro kostete der Neubau - großteils aus Holz.