Tödliche Attacke auf Hochzeit - brisante Details

Neue, brisante Details zur Gewalttat mit Todesfolge am Samstagabend in Bad Häring im Tiroler Bezirk Kufstein: Jener 63-jährige Einheimische, der an den Folgen der Attacke am Sonntagabend in der Innsbrucker Klinik verstorben ist, war offenbar von seinem eigenen Sohn (32) niedergeschlagen worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang.