Maria Alm: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Gegen 19 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt. Das Rote Kreuz versorgte den Verunfallten vor Ort, ein Notarzthubschrauber brachte den verletzten 51-Jährigen ins Klinikum in Zell am See. Alkohol hatte er keinen im Blut, teilte die Polizei mit. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Feuerwehr Maria Alm war mit 32 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Motorrad bergen.