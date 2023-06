Titelverteidiger USA startet mit Remis in Gold Cup

Titelverteidiger USA hat zum Beginn des Gold Cups kurz vor Schluss seine erste Auftaktniederlage in der Geschichte des Wettbewerbs verhindert. Der spät eingewechselte Brandon Vazquez erzielte am Samstagabend (Ortszeit) im Eröffnungsspiel gegen Jamaika in Chicago in der 88. Minute den 1:1 (0:1)-Endstand. Damian Lowe hatte den Außenseiter früh in Führung gebracht (13.), Leon Bailey scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an US-Torhüter Matt Turner (29.).