Rote „Polit-Show“ für Hergovich und Babler

Aufbruchstimmung mit 326 Stimmen

Als einziger Kandidat stellte er sich dann der Abstimmung: Von 341 Wahlberechtigten gaben 339 ihre Stimme ab. 326 wählten Hergovich, was 96 Prozent entspricht. Wahlleiter Christian Farthofer ortete nach den gegenseitig bestärkenden Reden von Babler und Hergovich „Aufbruchstimmung“, gemeinsam einen guten Weg zu gehen. „Von hier aus ist das jetzt eine Kampfansage an das schwarz-blaue System“, kündigte Hergovich an.