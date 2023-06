Bande wollte 200 Kilo schweres Tabernakel stehlen!

Die Rumänen (22, 24, 24, 26, 43 Jahre) werden beschuldigt, 20 Straftaten in der Zeit von 6. Februar 2023 bis zum 15. Februar 2023 in verschiedenen Orten in Oberösterreich und Niederösterreich verübt zu haben:

• Diebstahl in einer Pfarrkirche im Bezirk Linz-Land

• Wohnhauseinbruch im Bezirk Amstetten

• Vier Wohnhauseinbrüche im Bezirk Linz-Land

• Diebstahl in einem Gasthaus im Bezirk Linz-Land

• Schwerer Diebstahl (Versuch) in einer Pfarrkirche im Bezirk Perg

• Ladendiebstähle im Einkaufscenter in Linz

• Wohnhauseinbruch im Bezirk Steyr-Land

• Einbruchsdiebstahl in einer Pfarrkirche im Bezirk Freistadt

• Wohnhauseinbruch im Bezirk Amstetten

• Wohnhauseinbruch im Bezirk Wels-Land, OÖ

• Wohnhauseinbruch im Bezirk Grieskirchen, OÖ

• Einbruchsdiebstahl in einer Pfarrkirche im Bezirk Wels-Land, OÖ

• Zwei Wohnhauseinbrüche im Bezirk Urfahr-Umgebung, OÖ

• Diebstahlversuch im Bezirk Urfahr-Umgebung, OÖ

• Einbruchsdiebstahl in eine Pfarrkirche im Bezirk Eferding, OÖ

Bei einer Straftat in der Pfarrkirche Katsdorf im Bezirk Perg versuchte die Tätergruppe einen 200 Kg schweren Tabernakel aus Bronze zu stehlen, indem sie ihn aus der Kirche zum Täterfahrzeug tragen wollten. Beim Abtransport des Tabernakels kamen unverhofft Kirchenbesucher in die Pfarrkirche, sodass die Täter das Diebesgut abstellen und unverrichteter Dinge flüchten mussten.