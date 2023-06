St. Pöltens Wirtschafts-Boss vier Monate gesperrt

Statt der erlaubten zwei, waren drei Nicht-Verbandsspieler am 9. Juni in der zweiten Mannschaft von St. Pölten zum Zug gekommen. Deshalb wurde aus dem 6:1-Sieg gegen den ASK Mannersdorf nun auch am „Grünen Tisch“ eine 0:3-Niederlage. Die Sperre gilt für alle Funktionsbereiche. Zudem müssen die „Wölfe“ auch eine Geldstrafe von 700 Euro zahlen. Das verlautete der NÖFV am Freitag.