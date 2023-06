Nach UEFA-Sperre: Mourinho legt sein Amt nieder

Und da die Reibereien zwischen Mourinho und der UEFA immer weiter eskalieren, hat der Roma-Coach nun beschlossen, von seinem Posten im Fußballbeirat zurückzutreten. Das berichten italienische Medien. „Die Bedingungen, an die ich bei meinem Beitritt so sehr geglaubt habe, sind nicht mehr gegeben, und ich sah mich gezwungen, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte Sie bitten, meine Entscheidung auch dem Präsidenten Aleksander Ceferin mitzuteilen“, heißt in dem Brief, den „The Special One“ an UEFA-Fußballchef Zvonimir Boban versandte.