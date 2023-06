Offiziell: FC Bayern schnappt sich Dortmund-Profi

Über den französischen Erstligisten FC Lorient war Guerreiro 2016 zu Borussia Dortmund gewechselt. Für Schwarz-Gelb absolvierte er 162 Bundesliga-Spiele und erzielte 30 Treffer. Mit den Westfalen gewann er zweimal den DFB-Pokal (2017, 2021) sowie 2019 den DFL-Supercup. In der portugiesischen Nationalmannschaft debütierte er 2014 und lief bisher in 64 Spielen auf (vier Tore). Beim Gewinn der Europameisterschaft 2016 stand er in fünf der sieben Partien von Beginn an auf dem Platz.