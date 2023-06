Hinteregger: „Da wird noch ganz Großes entstehen“

Uns muss aber auch klar sein: Wir sind, was die EM 2024 betrifft, noch nicht durch. Es schaut super aus, doch mit einer Niederlage in Schweden kann es auch schnell kippen. Die Partien in Aserbaidschan und Estland werden keine Selbstläufer - das haben schon die Heimspiele gezeigt. Doch wenn die Burschen fokussiert bleiben, sind wir sicher in Deutschland dabei!