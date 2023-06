Mutige Frauen stampfen EKIZ Imst aus dem Boden

„Wir haben schon fixe Zusagen von Profis“

Es kamen ihr die „Sturschädel“ von Maria Schwarz und Isabella Tilg in die Quere. Die beiden Familienbegleiterinnen des Rot-Kreuz-Netzwerkes „Gesund ins Leben“ waren fest entschlossen, nicht nur das Werk von Astrid Lechleitner weiterzuführen, sondern ein „richtiges“ EKIZ in Imst aufzubauen. „Wir waren von dem Ziel so begeistert, dass wir Himmel und Hölle dafür in Bewegung setzten“, erinnert sich Maria. Und sie fanden in der Stadtgemeinde Imst einen starken (Finanz-) Partner und auch Räumlichkeiten (180 m2) im Zentrum der Stadt. Groß genug, um Kurse, Vorträge, Workshops, Therapiemöglichkeiten, Beratungen und vieles mehr zum Thema Geburt, Baby- und Kinderzeit unter einem Dach zu vereinen. „Wir werden mit Profis zusammenarbeiten“, so eine hochmotivierte Geschäftsführerin Schwarz, „wir haben schon Zusagen in den Bereichen Ergo-, Physio- und Klangschalentherapie und einer Heilmasseurin. Astrid bleibt Obfrau, Isabella führt mit mir die Geschäfte.“ Start ist im September.