Auf zur „Tour de France“ im Seewinkel

Zwei unterschiedliche Varianten gibt es bei der Tour de France des Seewinkels. Ganz sportliche können die Rennradtour buchen. Sie führt 60 Kilometer über Gemeinde- und Landesstraßen. Die, die es lieber gemütlicher angehen, können die Genusstour wählen. Sie verläuft über 40 Kilometern auf Radwegen. Start und Ziel ist in Apetlon, ab 12 Uhr gibt es auch die Möglichkeit für Nicht-Radler ab 12 Uhr in der „Laberei“ in Apetlon mit von der karitativen Partie zu sein. Wer mitfahren möchte: Voranmeldung bei Manfred Hafner, …0699/ 110…89…486 oder manfred. hafner@polizei.gv.at. Moderiert wird die Veranstaltung von Karl Kanitsch.