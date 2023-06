Wirbelsturm fordert mindestens 13 Menschenleben

Enorme Zerstörung durch Zyklon

Der Zyklon hatte den an Uruguay und Argentinien grenzenden Bundesstaat Rio Grande do Sul am Donnerstag und Freitag getroffen. Die Häuser von mehr als 3700 Bewohnern wurden beschädigt, rund 84.000 Menschen waren am Sonntag noch ohne Strom. Mehr als 700 Menschen waren zuvor evakuiert worden. In der am stärksten betroffenen Küstenstadt Caraá wurden Hunderte Menschen in einem Gemeindezentrum untergebracht.