Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat auswärts in einem Pflichtspiel gegen den Weltranglisten-Vierten einen Punkt geholt - und ist dennoch nicht in Euphorie verfallen. Vor nicht allzu langer Zeit wäre ein Resultat wie das 1:1 am Samstag in der EM-Qualifikation in Brüssel gegen Belgien ausgiebig bejubelt worden, mittlerweile aber ist der eigene Anspruch höher und damit auch der Umgang mit Prestige-Erfolgen seriöser geworden. Hoffenheim Legionär Christoph Baumgartner: „Wir kommen nicht daher und sch***** uns an.“