ÖVP fordert bessere Öffi-Anbindung für Stadtteil

Zahlreiche Unterstützer

„Am Samstag gibt es gar keine öffentliche Anbindung von und nach Krems“, ärgert sich ÖVP-Stadträtin Bernadette Laister, die selbst in Egelsee wohnt. Ihr Stadtteil werde ihrer Ansicht nach schon zu lange vertröstet, was den Ausbau des öffentlichen Verkehrs betrifft. Um den Wunsch der Anrainer nach umwelt- und klimafreundlichen Mobilitätslösungen transparent zu machen und in Umsetzung zu bringen, hat die ÖVP eine mittlerweile beendete Online-Petition mit 200 Unterstützern ins Leben gerufen und will den Sommer über Unterschriften vor Ort sammeln.