Kleines Kätzchen entging nur knapp dem Hungertod

Lautes, gequältes Miauen war aus dem Haus zu hören, aber keiner daheim, der die Wohnungstür öffnet: Als die Polizisten und der Amtstierarzt am Donnerstagnachmittag vor den verschlossenen Pforten in Waidhofen an der Thaya standen, war bereits Gefahr im Verzug, weil sie bereits einmal wegen des Verdachts der Tierquälerei gekommen waren. Also wurde auch die Feuerwehr zur Türöffnung alarmiert, die diese prompt durchführen konnte.