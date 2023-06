Horrornacht

Singende Fans im Flieger von Schwechat nach Belgien, Schlachtenbummler in rot-weiß-roten Trikots in den Gastgärten in der Innenstadt Brüssels. Das Nationalteam bewegt wieder, die Glaubwürdigkeit ist zurück. Über 1500 Anhänger feuern heute im König-Baudouin-Stadion die Elf von Ralf Rangnick an ...