Angreifer stürzt nach blutigen Attacken von Dach

Völlig eskaliert ist in der Nacht auf Freitag ein Streit zwischen drei Männern in einer Dachgeschosswohnung in Innsbruck: Ein 25-jähriger Marokkaner soll seine zwei Kontrahenten mit einer Eisenstange und einer Säge attackiert und zum Teil schwer verletzt haben. Nach Eintreffen der alarmierten Polizei stürzte der Verdächtige während des Fluchtversuchs vom Dach!