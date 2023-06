Häuser zum Mietpreis

Ein Haus am See zum erschwinglichen Preis? Das geht durchaus! 4 km von Ebreichsdorf entfernt in der schönen Ortschaft Wimpassing an der Leitha kann man dieses schöne Einfamilienhaus nämlich mieten. Das schmucke Objekt befindet sich in einer ruhigen, privaten Siedlung in erster Reihe zum See. Mit seiner durchdachten Raumaufteilung und Wohnfläche von ca. 92m² und einer Grundstücksfläche von 300m² ist dieses Haus ein Erlebnis mit viel Potenzial zur Umsetzung individueller Einrichtungswünsche. Der offene Wohn- und Essbereich ist großzügig und lichtdurchflutet. Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf die schöne großzügige Terrasse mit direktem Blick auf den See. Das Gäste-WC, der Abstellraum und ein Büro sind auch im Erdgeschoß untergebracht. Im Obergeschoß befinden sich 2 Schlafzimmer und ein Badezimmer mit Badewanne. Im Keller ist ein gemütliches Kellerstüberl mit Bar und eine Sauna vorhanden. Der Heizraum, der Waschraum und die Abstellräume sind auch im Keller untergebracht. Ein Traum für jeden Seeliebhaber und alle, die es noch werden wollen!