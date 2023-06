Austrias Dovedan wechselt in deutsche Bundesliga

Dovedan stand bereits von 2017 bis 2019 in der zweiten Liga in Heidenheim unter Vertrag, danach wechselte er zum 1. FC Nürnberg. Bei den „Veilchen“ kam Dovedan in 24 Pflichtspielen auf ein Tor und sieben Assists. „Es war schon immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen“, freute sich der Tullner.