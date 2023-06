Wie eine Diplomarbeit die Landesgrenzen „sprengte“

„Wir sind gemeinsam ins BRG Wörgl gegangen, danach ist Louis nach Salzburg in die HTL und Stefan in die HAK nach Innsbruck“, erklären die beiden, wie der Grundstein für die Zusammenarbeit gelegt wurde. Ende der vierten Klasse klopfte Stefan bei Louis wegen der gemeinsamen Diplomarbeit an. „Dann haben wir uns zusammengesetzt, ein Thema gefunden und die Anträge für die Arbeit eingereicht, rechtlich gesehen war es ja problemlos möglich“, erklären sie.