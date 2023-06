NEOS wollen eine komplett neue Verkehrspolitik

In Vorarlberg wird zu wenig getan, um dem „chronischen Verkehrschaos“ Herr zu werden. Das meinen zumindest die Neos und fordern eine komplett neue Ausrichtung der Verkehrspolitik in Richtung umweltfreundliche Fortbewegungsmittel. Dass bereits jeder dritte Bewohner ein Jahresticket des Verkehrsverbunds besitzt, ist Landessprecherin Claudia Gamon zu wenig: „Die letzte Meile ist das, was viele noch vom Umstieg auf Auto-Alternativen abhält.“