Der Europark wurde zur Konzerthalle

Die 14-jährige Sophia Nagl spielte auf ihrer Geige mit: „Es war sehr cool“, lautete ihr Fazit, als wieder aufgeräumt wurde. „Das habe ich so nicht erwartet. Es waren so viele Leute da!“ Beim Symphonic Mob soll jeder die Möglichkeit haben, gemeinsam in einem Orchester zu spielen. Der nächste Auftritt ist schon in Planung.