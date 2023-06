5:1! Grünau zieht bei Austria das Westliga-Ticket

Jubel bei ATSV und Bergheim

Offen waren auch noch die Titelentscheidungen in der 2. Landesliga Nord und der 2. Klasse Nord A. In der Landesliga blieb ATSV durch ein 1:1 bei Grünau 1b Erster vor Faistenau (3:1 in Oberhofen), verdonnerte Obertrum (1:0 beim Derby in Mattsee) zum Abstieg. In der 2. Klasse reichte indes Bergheim 1b ein 1:0 im Derby gegen Hallwang 1b zum Titel vor Taxham (6:0 gegen Straßwalchen 1b). Dadurch gibt‘s in der 1. Klasse einen Klub mehr, der die Klasse hält. Dies ist Kuchl 1b, das mit einem torlosen Remis gegen Meister Hof den nun punktgleichen Tennengau-Rivalen Bad Vigaun (6:0 gegen ASK/PSV) auf Distanz hielt.